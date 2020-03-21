33歲曹雅雯日前登上《上奅台灣歌》節目，和主持人蕭煌奇、黃路梓茵（Lulu）聊到因因繁忙工作而忽略家人健康，某日爸爸腸胃不舒服，趕緊回南部帶爸爸去醫院照胃鏡檢查，所幸檢查結果是較嚴重的胃潰瘍，醫生也說若晚點發現可能後果無法預料，讓曹雅雯萬分自責，一直忙於工作，卻忘記背後支持自己的家人，她也在節目中演唱自創曲〈感謝〉，充滿暖心動人的歌詞，訴說著對家人的愛。

左起吳申梅、曹雅雯、蕭煌奇、江惠儀、LULU。（圖／華視提供）

而在節目中和蕭煌奇合唱〈一人水一頂〉的吳申梅，更特別帶來親手製作的水蜜桃起司蛋糕，精湛手藝讓主持人讚不絕口，不僅還加碼送上親自製作的專屬飾品，讓蕭煌奇開心的說：「主持這個節目今天最高興了。」吳申梅笑著表示希望用自己的方式，讓大家都能感受到幸福，

節目另一位嘉賓則是拿到第30屆金曲獎最佳台語女歌手獎的江惠儀。任職於電信公司工程師的她，因到台北工作開銷變大，無意間看到歌唱選秀節目，為了5千元獎金而報名，一路成功衛冕才踏進音樂圈，江惠儀也在節目中感謝恩師荒山亮的提拔，才開啟自己的創作之路。《上奅台灣歌》每周日晚上9點華視播出。

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(中時電子報)