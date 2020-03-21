新人創作歌手夏沐推出新歌〈洗手〉，透過七字口訣「內！外！夾！弓！大！立！腕！」，推廣全民勤洗手，共同防疫。22歲夏沐用音樂關心時事，36小時內創作〈洗手歌〉，詞、 曲、錄音、MV錄製、拍攝和剪接一手包辦完成，充分實踐了居家創作精神，希望大家可以跟她一起將洗手7字訣朗朗上口。

夏沐僅用36小時就創作出〈洗手〉 。（圖／聲達科技音樂有限公司提供）

夏沐14歲就獨自前往美國求學、17歲回台開始感知音樂埋首於創作、20歲推出處女作〈平行世界〉。其實夏沐的藝名是因黃子佼提點：「有好多人叫Summer，你的英文名字跟我女友（當時未婚）的英文名字一模一樣。」所以才興起改藝名念頭，改名為夏沐，英文名則為Melon Moon，「有如沐在繁星閃耀的夏天般。」

夏沐透露在與媽媽聊天中獲得了「洗手」的靈感，把日常生活的重要環節化為音符，在一坪的小房間裡，將新歌完成用她的方式關心時事，呼籲洗手的重要性。，歌詞中「Damn，泡沫比紫棋的還多」，盡顯新生代無厘頭本色，夏沫希望透過歌曲，大家可以跟她一起打擊病毒 照顧健康。〈洗手〉已在各大數位音樂平台上架。

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(中時電子報)