新冠肺炎疫情延燒，國內今再添18名確診案例，分別為6男12女，以20歲到40歲之間的年輕族群居多，國外留學生佔多數，移入國家包括土耳其、美國、法國、英國、南非、捷克、印尼及荷蘭。截至目前，國內共累計153名確診者。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增的確診案例均為境外移入，其中6人在機場攔截、3人原為居家檢疫者、2人為確診病例接觸者、1人為加強自主管理者、6人自行就醫。

感染者當中，較為年長者僅有4人，3人50幾歲、1人70歲，其他都介於20歲到40歲之間，以學生居多，入境日介於3月8日至19日，發病日則介於3月6日至19日間。

指揮中心表示，今日新增個案中，案140為埃及旅遊團團員，原列為接觸者，於3月18日發病，經安排就醫及採檢通報，今日確診；該旅遊團群目前已累計共7人群聚。

案143、144為一對夫妻，長住捷克，且為案77境外移入個案親人，曾於3月7日至14日間與案77自捷克赴美國探親，案77案143於3月14日發病，案144則於3月6日發病。兩人3月19日返國入境時由機場採檢送驗，今日確診。

案148於1月24日至3月15日至美國就學，返國時與案85搭乘同班機，並列為案85接觸者，3月18日發病，經採檢通報後，今日確診。

案150為案133家人，1月14日至3月14日至英國就學，3月14日與案133一同返國，3月19日發病，經檢驗於今日確診。案150雖列為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高，為境外移入。其餘13例境外移入病例均為獨立個案，出國目的多以就學、旅遊為主。

截至目前，國內共累計153名確診病例，其中2人死亡、28人解除隔離。指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打1922，依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )