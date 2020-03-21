以「Chatime日出茶太」手搖茶崛起的六角國際（2732）， 受新冠肺炎影響， 大陸子公司杭州瑞里門市延後開工， 今年1~2月合併營收5.87億元，年減16.03%，但公司態度樂觀認為短多長空，將力拼雙位數展店，維持年增3成的目標。

六角公布2019年全年合併營收49.56億元、營業淨利6億元、稅後淨利3.81億元，分別較2018年同期成長28.52％、111.14％及128.48％，每股稅後盈餘9.70元，為歷史新高表現。其中母公司六角集團占整體營收比重近42.52％最高，年增率59.29％亦最高，主要受惠「Chatime日出茶太」品牌全球展店數已逾千家，且搭上外送平台商機，同店銷售成長強勁。

六角2019年原物料銷售與加盟及權利金收入分別較前一年成長47.73％及16.54％，在公司在營業費用控制得宜下，2019年在合併營收年成長近3成。董事會並通過108（2019）年度盈餘分配案，將配發現金股利8.5元。

受疫情衝擊，六角子公司杭州瑞里旗下擁有「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌，前者多分布在浙江及東北地區、後者則以雲南為主，六角樂觀表示，預期中國手搖茶產業將面臨嚴峻的淘汰賽，新進品牌在資金有限下，勢將不敵大者恆大的趨勢，對杭州瑞里的營運面將是短空長多，反有助於杭州瑞里在中國市佔率提高。

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(中時電子報)