台南柚花藝術節「柚花巷茶席音樂會」21日在綠意盎然的麻豆王家老柚園舉行。（劉秀芬攝）

台南柚花藝術節「柚花巷茶席音樂會」21日在綠意盎然的麻豆王家老柚園舉行。（劉秀芬攝）

台南柚花藝術節「柚花巷茶席音樂會」21日在綠意盎然的麻豆王家老柚園舉行。（劉秀芬攝）

台南柚花藝術節「柚花巷茶席音樂會」21日在綠意盎然的麻豆王家老柚園舉行。（劉秀芬攝）

結合花香、茶香，台南柚花藝術節「柚花巷茶席音樂會」21日在綠意盎然的麻豆王家老柚園舉行，因應新冠肺炎疫情蔓延，主辦單位特別將每桌茶席距離加大，一早也來賞月的台南市長黃偉哲表示，防疫有輕重緩急，這類在戶外柚樹下錯落而坐賞樂茗茶活動，可以接受。

每年麻豆小鎮的柚花藝術節的茶席音樂會、柚園體驗活動，向來十分受歡迎，報名常秒殺，今年因疫情關係，多場活動取消或延期，21日的茶席音樂會因在戶外柚園舉行，因此活動照常舉行，不過為了防疫以及讓參加者感到更安心，文化局特別借用更寬敞的老柚園來舉辦活動。

今年的活動由台南市民族管絃樂團帶來古樸優雅的絲竹樂，台南市茶藝聯合促進會25位茶師現場示範茶道，台南知名茶人葉東泰帶來趣味的茶詩吟遊表演，200多名與會者在柚樹下賞樂品茗嘗茶點、愜意聊天，有遊客說很高興能搶到名額，是十分難得的體驗。

文化局長葉哲山表示，為了防疫，場地事先已做好規畫，加大茶席與茶席的距離，入口處有工作人量體溫和噴酒精，也請民眾主動說明有無國外旅遊史，出席人員名單也會保留以備不時之需。

今年柚花藝術節到月底還有一系列精彩藝文活動，「漂泊遊子柚鄉情開幕音樂會」22日將於麻豆文化館前舉辦開幕式，並帶遊客走訪柚香居宅園，在柚園裡聽音樂會，品嘗麻豆農會提供的清爽柚子茶；「漂泊遊子柚鄉情」野洛林在地圖像史話即日起將在麻豆文化館展出至4月22日。

(中時 )