警政署防治組婦幼安全科長陳玲君，昨日在臉書發文，抒發自己只求為警察治安及婦幼安全再戰一回，1年多前毅然離鄉背井北漂到警政署任職，並有感而發地表示，「＃警察專業與為婦幼打拼的真心 不應以一句「陳家班」而抹殺」，許多昔日下屬及同僚看了之後，紛紛替她加油打氣，肯定她盡心盡力付出、投入婦幼保護工作。

陳玲君警大48期畢業，2013年10月23日在婦幼組改前夕，到任高雄市警察局婦幼警察隊長，開啟了她婦幼安全保護工作生涯。

陳玲君表示，在近5年婦幼警察隊長任內，曾面對分局防治組與偵查隊分工不清協調問題，及隊部抗拒改革反彈壓力，工作推展步步艱辛，所幸自己生肖屬牛個性堅毅，憑藉高雄市刑大30年工作歷練與法律專業，在時任高雄市警察局長陳家欽的支持下，困難一一排除，婦幼「三級預防＋個案偵處」機制順利建構推展。

2018年警政署辦理徵調防治組婦幼安全科長一職，陳玲君表示，在警政婦幼安全保護工作關鍵轉折期，面對徵調抉擇一度卻步，甚至徹夜難眠，最終做好最壞就是退休的心理準備選擇往前行。她說，對年紀漸長的自己而言，升官並非唯一考量，能為婦幼多盡一份心力才是重點，更因認同署長「團隊、專業、用心、決心」的工作理念，故決定北上為警察治安及婦幼安全再戰一回。

陳玲君在2018年8月30日到任第一天，署長陳家欽詢問為何選擇離鄉背井，陳回答希望帶著地方婦幼工作經驗與理念，到中央繼續努力。

陳玲君表示，發文除抒發己志，也希望外界勿再以「陳家班」、「非陳家班」分裂警政團隊，期待警政署在署長帶領下，盡快恢復平靜與和諧，警察團隊將士用命，持續為治安、交通及防疫打拼。

(中時 )