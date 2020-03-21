台南1名21歲的李姓男子去年11月間，因不滿1個月大的兒子哭鬧不停，竟出手狂毆，導致男嬰胸部、臀部、左側睪丸等處瘀傷，送醫後診斷出肺挫傷、胸腹部創傷所致肝臟撕裂傷及出血性休克，又因敗血症轉院急救，好不容易才撿回一命。法官依《成年人故意對兒童犯傷害罪》判李男3年徒刑。

判決書指出，李男2019年11月間照顧1個月大的兒子，因兒子不斷哭鬧，怎麼哄都沒用，一時激動竟徒手毆打兒子胸、腹部，還大力捏了兒子的臉及大腿臀部，甚至掐住兒子脖子，導致兒子胸部、臉頰、臀部、左側睪丸等多處瘀傷。

送醫後，李男兒子被診斷出有代謝性酸中毒、肝功能異常、貧血，又有肺挫傷、胸腹部創傷所致肝臟撕裂傷及出血性休克，最後又因敗血症緊急轉院搶救，才撿回一命。

李男事後被起訴，案經審理後，法官審酌他犯後態度良好，李男並表示「願在將來極力彌補兒子」等，最後依法將李男判刑3年，全案可上訴。

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(中時電子報)