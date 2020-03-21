新冠肺炎疫情在全球延燒，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨日入境人數約5000多人，今日截至12點左右，機場共有約1800人入境，近幾天返台人數已經下降。目前入境檢疫速度已加快，主要是因為採取分流措施，防疫專車等候時間也縮短20分鐘，讓旅客儘速搭車。他表示，目前出境的人數也在遞減，呼籲民眾避免非必要旅遊，希望達到人流管制措施。

(中時 )