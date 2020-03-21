台中市精密園區勞工合宜住宅3年前已經陸續完成交屋，包括新業宜家與新業誠家兩個社區共計700多戶，預計全面交屋數將達5000戶；市議員何文海21日說，住戶陳情面臨全台灣最貴的生活汙水處理費。經發局指出，費用依產創條例規定，計算汙水廠建置成本、每年營運及汙水處理作業估算。

何文海指出，中市目前一般家戶並未開徵生活汙水處理費，精密園區的勞工合宜住宅，所有汙水管線皆納入精密園區的汙水處理廠，汙水處理費每度高達10.38元（事業戶每度22元），雖然有優惠還是6都中最高，新北、桃園、高雄等均5元／度。

何文海說，台中精密園區的勞工合宜住宅的生活汙水處理費是6都最高，也是全台灣最貴。勞工合宜住宅本就是優惠勞工的一般自用住宅，雖位台中精密園區，不能比照事業單位的收費標準，造成住戶沉重生活負擔，扭曲市府興建勞工住宅的美意。

何文海表示，台中市因家庭汙水接管率未普及，並未開徵一般住戶生活汙水處理費，基於使用者付費的公平原則，請市府調降精密園區勞工合宜住宅的汙水處理費；比照台北市、高雄市一般住戶收費每度5元，減輕市民沉重生活開銷，符合公平正義原則減少民怨。

經發局強調，費用依產創條例規定，計算汙水廠建置成本、每年營運及汙水處理作業估算。目前園區事業戶汙水費每度約21元，為照顧勞工權益，去年與管委會協商後，住戶汙水費減半約收10.38元，讓每戶負擔再減輕許多；近期將邀集管委會再協商降低汙水費，讓園區勞工獲得更好照顧。

(中時 )