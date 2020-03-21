我國球類陪練員昨確診新冠肺炎，成為國內體壇染疫首例，但中央流行疫情指揮中心、體育署都不願意透露患者的運動項目。社區防疫組副組長莊人祥表示，這位患者目前狀況穩定，屬於輕症。

這名國家隊陪練員在2月16日到24日前往西班牙，隨後2月25日到3月7日轉往德國，3月8日到15日換去英國隨隊比賽，3月16到17日到法國轉機，17日返台過後，跟著國家隊接受體育署安排前往北部防疫基地，卻在18日因為頭痛、鼻塞與眼睛痛就醫。目前這位患者狀況穩定，屬於輕症。

(中時電子報)