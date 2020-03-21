蘇玉蘭曾任台南市家防志工隊長，有19年的家防志工關懷經驗。（台南市社會局提供／程炳璋台南傳真）

台南市家防中心有個26人的志工隊，成軍22年平均年齡62歲，成原來自社會各階層，針對受家暴對象後續給予「愛與關懷」，多數服務經驗超過6年，台南市長黃偉哲21日表揚這些志工，希望台灣社會針對社區家暴案件能發揮「雞婆精神」，才有辦法及早制止家暴案件發生。

有19年家防志工經驗的蘇玉蘭，平常是個保險經紀人，工作之餘投入志工工作，她曾經接觸一位受暴女性，該女性從小在三代同堂的傳統家庭中目睹暴力，感受父權文化的威權，在家也處於弱勢角色。蘇女透過電話關懷，陪伴她走過人生最低潮的困境，體會到幫助別人讓自己快樂的感受。

黃偉哲認為家暴防治應由社區紮根，他指出，家庭暴力出現，最快得知的一定是社區內的街坊鄰居，如果能及時給予關懷與協助，就能有效防止家暴事件的發生，這部分民眾不能說是「雞婆」，而是為防止家暴貢獻心力。

黃偉哲21日表揚績優家防志工，台南市社會局家防中心全年辦理志工招募及專業培訓，呼籲有更多具服務熱忱的民眾加入志工行列，共同防制暴力。

(中時 )