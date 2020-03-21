隨著全球疫情延燒，國外口罩也遭搶購一空，不少家長擔心在外子女無口罩可用，恐造成傳染機會提高。

指揮官陳時中表示，已同教育部、外交部及僑委會討論這部分，學生回不來在國外需要口罩，首先要先掌握具體人數及需要的口罩數量，之後再研擬相關方案。

(中時 )