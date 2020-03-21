滯外留學生急需口罩 陳時中回應了 14:492020/03/21 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著全球疫情延燒，國外口罩也遭搶購一空，不少家長擔心在外子女無口罩可用，恐造成傳染機會提高。 指揮官陳時中表示，已同教育部、外交部及僑委會討論這部分，學生回不來在國外需要口罩，首先要先掌握具體人數及需要的口罩數量，之後再研擬相關方案。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #口罩 #回不來 #陳時中 #國外 #留學生 也許您會感興趣 推薦閱讀 10元口罩月賣21萬片 藥師送辦 04:102020/03/17 社會新聞 口罩下另類商機 臉部醫美竄紅 01:062020/03/17 地方新聞 投書》新冠肺炎籠罩下的美國紐約 13:562020/03/17 生活 兒童口罩購買門檻放寬！16歲以下皆可購買 23:042020/03/18 生活 兒童口罩 16歲以下自由選 04:102020/03/19 生活新聞 口罩人臉體溫辨識 智慧防疫 04:102020/03/19 地方新聞 口罩實名制2.0 近118萬人完成預約 06:262020/03/19 生活 留學生沒口罩 國民黨籲蔡政府開放寄送 10:552020/03/20 政治 嘉義市國民運動中心14天內有旅遊史者禁入館 18:482020/03/20 社會 短評／避瓜田李下 04:102020/03/21 時論廣場 生活熱門新聞 張上淳遭爆兒出國爽玩 網驚：這些人怎麼都不見了 - 生活 北部高中停課 該校學生悲痛控綠媒：不只肺炎會殺人 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 台灣確診地圖曝光！雙北逾半 8縣市守住0案例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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