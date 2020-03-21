受到新冠肺炎疫情影響，不少活動均延期或停辦，今年邁入第17年的新竹縣縣長盃龍舟賽，原訂於6月25日端午節當天舉辦，也因應疫情，籌備會決定今年停辦，也是十幾年來首次。

新竹縣2020年縣長盃龍舟競賽籌備會依據中央流行疫情指揮中心訂定的「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）因應指引，由於公眾集會有其風險，為了降低風險、避免成為防疫缺口，籌備會決定今年停辦龍舟賽。

新豐鄉長許秋澤表示，每年端午節龍舟競賽吸引隊伍報名參賽，也十分有看頭，均吸引不少民眾到場共襄盛舉，但因今年正逢新冠肺炎疫情流行期間，因無法掌握觀賽者出國史、接觸史等，因此也認為今年龍舟賽應暫停辦理。

新竹縣長楊文科也表示，龍舟競賽場地為開放空間，人員進出不易防疫，為了確保縣民健康，因此宣布停辦，不過為了祈福，新竹縣政府與新豐鄉公所仍會擇期舉辦畫龍點睛及祈福儀式，明年也將結合各局處規畫相關端午節系列活動，屆時歡迎民眾報名參加、挑戰。

(中時 )