今是國際森林日，總統種的植物是。本報資料照

今天是321國際森林日，蔡英文總統今天種下一種下一棵台灣特有的牛樟樹。總統表示，防疫期間，環境保育不停息！

總統今天在臉書指出，「你知道在台灣的大雪山，也有一位熱愛種樹的傳奇人物嗎？」

她說，前一陣子，她利用防疫行程的空檔，到山上拜訪人稱「 ＃台灣樹王」 的「賴桑」賴倍元先生，聽賴分享自掏腰包種樹35年、讓荒地重現生機的故事。她也響應植樹活動，種下一棵台灣特有的牛樟樹。

總統指出，除了民間的努力，這幾年，「林務局-森活情報站 」也積極改革造林政策，區分出有助於木材自給率的「經濟林」，以及注重環境保育的「生態林」。

她說，更重要的是，造林政策背後有完整的「 ＃國土保育」 思維，透過盤點生態熱區、建立生物通道、推廣友善農田和調查瀕危物種等措施，小小的一棵樹，將會串連成全國的綠網，讓台灣野生動植物都能生生不息。

她表示，防疫期間，環境保育不停息！無論是環保或是防疫工作，有許多人堅持著愛護台灣這塊土地的理想，守在個人崗位上付出、奉獻。請幫我分享影片，一起給為台灣、為後代種樹的人們一個掌聲吧！

新冠肺炎,疫情,蔡英文,牛樟樹,國際森林日,台灣樹王

(中時 )