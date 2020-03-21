新冠肺炎疫情肆虐全球，死亡案例已經破萬，讓許多國家紛紛宣布「鎖國」，限制外籍人士入境，日前宣布全國進入緊急狀態的祕魯，原有132名旅遊台人滯留當地，雖有72人自費搭乘包機到美國，但有60人仍滯留當地，有些人更宣稱要繼續旅遊，這讓知名主播張雅琴再度開轟：「有辦法自己回來」。

秘魯3月16日零時起，進入緊急狀態15天，並全面暫停陸海空國際旅客運輸等措施，不過仍有滯留當地的台籍旅客堅持玩到底，此舉引發眾怒，就連知名主播張雅琴都怒斥：「你有沒有搞錯啊！你要繼續留下來玩，等到時候再call外交部說『給我派個專機』，我希望不要」，更撂下狠話：「有本事留下來玩，自己想辦法回來！專機又不是計程車，又不是隨叫隨到，你是在哈囉嗎」。

對於疫期期間仍堅持出國的民眾，張雅琴日前也痛批是「驕縱到沒王法」的地步，認為國家沒道理為這些人擦屁股，此外針對有民眾要求藥師下跪磕頭，也讓她怒斥：「我聽過慣老闆，但你有聽過什麼叫慣國民嗎，台灣是大家的，沒有人欠你啊」。

(中時電子報)