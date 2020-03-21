1969藍天飯店針對須居家檢疫者的家人推出「檢疫親屬友善專案」14天優惠住房專案。（1969藍天飯店／台中馮惠宜傳真）

針對大批旅外華人返國入境居家檢疫需求大增，中市各家飯店紛紛推出須居家檢疫者家人住旅館優惠方案，繼全國飯店之後，台中大毅老爺推出「安心好住所」住房專案，連續入住14天以上每房每晚只要1999元；1969藍天飯店推出「檢疫親屬友善專案」最低2.4折的超殺優惠住房活動，平均最低每人只要700元起即可入住。

因應新冠肺炎全球大流行，中央流行疫情指揮中心日前宣布3月6日以後入境人士都需居家檢疫14天，加上近日從歐美等地返國留學生、僑民爆增，可以預期各區居家檢疫者將增加，在這波疫情中受創嚴重的旅宿業，台中全國大飯店率先推出，「住好住滿，安心14天家人住房」優惠住房專案，連日湧入不少人詢問且訂房。

繼全國之後，大毅老爺行旅也針對家中有須在家居家檢疫者之家人推出雙人入住「安心好住所」住房專案，鼓勵檢疫者返家居住、同住的家人眷屬就近到大毅老爺行旅住宿，雙人連續入住5天以上，每房每晚只要2199元起，連續入住14天以上每房每晚只要1999元起，可享2客早餐、用餐9折優惠等。

另，1969藍天飯店針對須居家檢疫者的家人推出「檢疫親屬友善專案」14天優惠住房專案，祭出最低2.4折超殺優惠，雙人房1500元、四人房2800元，平均最低每人只要700元起。

(中時 )