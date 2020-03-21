台股這波慘烈下殺，不排除回測2015年8月的第一起漲點7203。

台股在持續崩跌後，周五（20日）反彈暴漲552點，指數重登9200點大關，不過今稍早美股又慘崩逾900點，下周台股開盤恐剉咧等。近期大盤頻破底，不少空手投資人想趁機進場搶反彈，但專家警告，現階段大盤未出現落底訊號，千萬別一時衝動搶短接刀，台股此波慘烈的修正，已徹底破壞多方結構，在摜破9319點之後，不排除回測第一起漲點7203點。

美股跌勢未歇，再度迎來黑色星期五，儘管聯準會（Fed）宣布擴大資產收購計畫，納入市政債券，但紐約州升級居家防疫，要求民眾禁足少出門，加上油價反轉重挫10％，利空消息嚇壞投資人，市場賣壓再度出籠，道瓊指數終場重挫913.21點（或4.55%），收在19173.98點。本周累計慘跌逾17%，創2008年金融海嘯以來單周最慘表現。

台股在政府祭出降息、限空、護盤三大救市猛藥下，周五國安基金備妥銀彈進場，股匯市同步走揚，台積電大漲近9%完成填息，激勵大盤終場飆漲552點（或6.37%），收在 9234.09點，收復10年線約9110點，也站回9200點。

從3月初至今，台股從11525的高點跌至9234點，短線狂瀉超過2200點，跌幅逼近2成，不少散戶融資慘遭斷頭，但也有空手投資人看到大盤連續急跌破底，認為撿便宜機會來了，忍不住想進場低接搶反彈，不過大盤趨勢持續向下，國際股市還沒見底，別因為周五股市強彈而失去戒心。

摩爾投顧分析師陳昆仁提醒，由於全球已經進入系統風險階段，好股壞股通殺，此時去猜底摸底，預設低點，都是極高風險的操作方式，建議別搶短、勿接刀，現階段應降低持股部位，等待疫情控制、外資轉買，恐慌情緒解除，以及盤勢落底訊號明確後，再積極進場買進遭到錯殺的好股票。

從技術面角度來看，中華財經台分析師張家豪指出，台股此波修正已將7203點以來的多方結構破壞（如附圖），在跌破9319點後，確實有機會回測2015年8月第一起漲點7203點，若想化解再度破底危機，唯技術指標月KD因籌碼浮額清洗，在50附近重新交叉向上，不斷探底的指數或能暫喘口氣。

他強調，影響大盤的變數在於全球的疫情發展，金融市場不宜過度管制，需保持其流動性，否則修正的時間及幅度將再度擴大，投資人宜保護好自己的本金耐心應對。

(中時電子報)