SBL球星成力煥昨三重聚賭遭捕 警方查獲19人查獲鉅額賭資（翻攝照片／戴上容新北傳真）

三重分局20日23時許於重陽路四段一處民宅破獲賭場，SBL球星成力煥涉案其中遭捕。三重分局日前掌握消息，疑有自台北市入侵三重經營德州撲克職業賭場流竄，於20日20時許，由三重分局偵查隊長鄭偉豪率分局偵查隊共16名員警，假扮成熱炒攤客人埋伏監控破獲賭場，共查獲19人、約65萬賭資。

據了解，經賭場以高學歷美女荷官為特色，吸引賭客上門，賭場以社區大樓門禁管制作掩護，並派員在賭場樓下把風監控，以逃避警方查緝，警方利用雲龍車辨系統，掌握賭場動態，再假扮熱炒攤客人，連日深入探訪埋伏多時，才順利攻堅查獲該賭場，而驚傳SBL球星成力煥也是涉案賭客，遭警方逮捕。

警方表示，經清查共計查扣總賭資新台幣32萬4500元、抽頭籌碼1萬1850元、賭客籌碼共29萬1550元，全案訊後依刑法賭博罪將賭場楊姓老闆、謝姓荷官、把風帶客人員共3人移送新北地檢署偵辦，其餘蕭姓賭客19人等，則律以社會秩序維護法查處並沒入賭資。

(中時 )