先前國際奧會（IOC）提出，若資格賽無法舉行，將按照過去的國際排名做為參考，台灣棒球世界排名第4，有機會直闖奧運，不過世界棒壘總會（WBSC）則表態，將持續以進行資格賽方向進行。

新冠肺炎疫情影響，奧運棒球美洲資格賽及6搶1資格賽雙雙延期，甚至連奧運是否能如期舉行都還沒有確定答案，因此國際奧會宣布替代方案，讓剩餘43％的參賽資格名單能順利產生。台灣目前在世界排名第4，因此若照國際奧會的方法，只要奧運棒球資格賽取消，台灣與世界排名第2的美國將攜手拿下剩餘2張奧運門票。

不過世界棒壘總會（WBSC）近日發布聲明稿，世界棒壘球總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「為了確保參賽者安全，我們延期兩個奧運棒球資格賽，同時與國際奧會保持協調，以確保奧運棒球資格程序順利完成，並與當地籌辦單位共同關注疫情發展。」

世界棒壘總會的表態，代表若不是到無法進行資格賽，奧運卻還是得辦的情形下，才有可能靠世界排名決定參賽資格，否則仍希望舉辦奧運資格賽。

(中時 )