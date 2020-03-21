家扶基金會的孩子們幫戴榮吉爺爺（前）搥背。（家扶基金會提供／劉秀芬台南傳真）

台灣兒童暨家庭扶助基金會扶助的小朋友多來自單親家庭，照顧者因工作關係平日實無法抽空去排隊買口罩，口罩國家隊之一的康那香公司董事長戴榮吉得知後，21日送台南南北家扶一份大禮，送小朋友每人1盒50片的口罩，總計送出3萬2450片口罩。

戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會，21日於戴父生前故居牛園舉辦「戴竹心‧家扶情~~安心上學」口罩捐贈儀式，捐出1439盒、市值近25萬元的PM2.5 3D立體口罩。台南市長黃偉哲亦親自前往致意，感謝戴榮吉自1月起全力投入口罩製作，防疫不忘關懷弱勢，令人敬佩。

因防疫期間，故由南北家扶各邀請10位就讀幼兒園及10位國小學童代表受贈，小朋友看到一整盒的口罩都十分開心，還有小朋友及家長知道康那香全力投入口罩生產工作，擔心爺爺累壞了，還說要幫爺爺捶捶背，讓戴榮吉笑開懷。

這次捐贈的是PM2.5 3D立體口罩，由4層不織布構成，比3層不織布的醫療級口罩還厲害，而且自23日起，為了趕製政府徵用的口罩，此新開發的3D立體口罩將暫停生產線，更顯這批口罩的珍貴，家扶的孩子實在是好福氣。

(中時 )