劉樂妍開箱北市所發的防疫包。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

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長期定居大陸的劉樂妍最近返台赴北醫治病，昨(20日)她宣布出院，還遇到親切的防疫計程車司機，正接受居家檢疫14天的她，分享收到衛生局送來的檢疫包，裡面除了有口罩、糧食還有保健膠囊，大陸網友大開眼界，紛紛指出最好奇裡面竟然還有一本名為《封城之下─武漢小區實語》的書籍，身心都兼顧，讓陸網友喊太貼心。

劉樂妍回台後，本月15日透露衛生局派來一名李幹事每天幾乎照三餐關心給她，詢問她人在哪、身體有沒有不舒服，令她打趣笑說：「我幾乎都快要以為我在戀愛了」。昨她出院後又發文，坦言其實很好奇這位李幹事的長相，但對方在她家門口放了一包物資就匆匆離開，以至於劉樂妍仍不知這位李幹事的廬山真面目。

劉樂妍強調，自己最近都有乖乖接電話，所以沒有麻煩到警方出動找她，她同時也開箱李幹事帶來的防疫包給大陸網友看，裡頭即食米飯、五穀粉、米果、辣醬、營養食品跟一袋口罩，有趣的是，防疫包中還有靜思語跟和武漢相關的書籍，且通通免費，劉樂妍從頭到尾只出了防疫計程車的車費，令網友大讚政策貼心到位。

見此，大陸網友說：「你們隔離挺好的嘛」、「台灣不是很反感大陸嗎，為什麼還會寫和收集武漢封閉管理的書文」、「想看看那本封城之下裡面寫的啥」、「我們都好奇書的內容」、「台灣的防疫做的不錯，是一個福利社會」。

(中時電子報)