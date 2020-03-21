天主教安道基金會興建的「安納家園」因儀器及人力等不足，所幸獲高雄大發扶輪社及其友社約51萬元的善款，近日正式營運。（張毓翎攝）

天主教安道基金會興建的「安納家園」於去年10月落成，因儀器及人力等不足，一直無法順利開業，所幸獲高雄大發扶輪社及其友社約51萬元的善款，近日正式營運；21日舉辦捐贈儀式時，執行長吳敏華說，硬體部分仍有500萬元缺口，目前院方保留30床給低收及孤苦無依的老者，他們龐大醫療費用等皆由園方支應，故正積極尋找認養資源。

大發扶輪社長許振隆與其11個友社代表一同參加捐贈儀式，許振隆說，他們與嘉義地區天主教機構有長遠的歷史淵源，2013年捐助敏道家園10部醫療器材及認養17位院童，同年購買1台貨車給聖心教養院，3年前更捐助1台小貨車給敏道家園，安納家園提供弱勢老者住處的精神十分難能可貴。

嘉義縣社會局長蕭英成今出席捐贈儀式，他肯定安納家園的專業並表示，他本來想參訪已住宿長輩的生活空間，但正值防疫期，院方為了長輩的健康與安全，不會因為是來賓而讓他進入，雖縣府經費有限，但他會和院方一起努力，落實對孤苦長者的照顧。

吳敏華表示，大發扶輪社獲悉安納家園的開業進度後，便允諾會為安納募款，感謝眾人的熱烈響應，讓院方在3月正式營運；雖有扶輪社的援助，但整體硬體設施仍缺乏，如3、4樓層的設備需求，目前皆採用最簡易的，整棟若要正式運作，還有500萬元的資金缺口。

吳敏華說，安納家園目前服務2位長輩，另有7至8人登記申請中，嘉義縣越來越多需要幫助的貧困孤苦及弱勢行動不便的長者，他們生活中的大小事都必須仰賴旁人協助，未來他們的照顧、醫療費用，無疑是機構將面臨的龐大負擔與壓力，期盼有更多人願意加入家園的認養行列，讓他們在人生最後一程能平安、快樂。

(中時 )