2019年於台北東區開幕的手搖飲品牌，因為有藝人愷樂加盟，也吸引不少藝人、網紅來捧場，其中以「蜜漬水果」系列最受歡迎。最近推出期間限定的春季新品中，「蔥餅牛軋糖奶茶」大膽將團購美食「蔥餅牛軋糖」結合手搖飲，打造出獨特的新口味奶茶。

「蔥餅牛軋糖奶茶」使用紅茶及烏龍茶製作的兩款基底奶茶，上層獨特的鹹奶蓋，是用健康的紅麴粉做成的夢幻粉紅色，接著加入香Q雪白的棉花糖，最後在頂端灑上蔥餅碎，整杯飲料喝起來鹹鹹甜甜、滑順中帶脆口的滋味很微妙。

春櫻冷釀桂花飲。（圖／珍蜜堂提供）

「春櫻冷釀桂花飲」走的是浪漫視覺系風格，外觀呈現三色漸層，由上至下分別是「三窨綠茶」的基茶底；中間藍色漸層則是自製的桂花凍，是以桂花釀加上三窨綠茶、蝶豆花還有蜜漬蜜桃丁製成，形成浪漫藍色系的桂花凍；最底層則是使用鹽漬櫻花，打造粉紅色基底，一次感受3種口感風味。

柳丁綠茶冰棒。（圖／迷客夏提供）

另一家同樣也是人氣超旺的手搖飲品牌，則是因為慶祝板橋車站的新櫃位開幕，把自家的柳丁綠茶變身成超消暑的「柳丁綠茶冰棒」，嚴選在地高品質柳丁，搭配茉莉薰香綠茶，口感清爽甘醇不甜膩，每一口都吃得到柳丁濃郁的香氣。隨著天氣越來越熱，來一支酸甜清爽的冰棒，馬上透心涼！

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(中時電子報)