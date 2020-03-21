東京奧運懸而未決，美國泳協已經不想等下去了，執行長Tim Hinchey在20日發函請美國奧會出面，希望能把東奧延後1年。美國奧會公開回覆：「請給國際奧會一點時間，讓他們在做出決定前收集足夠的資訊。」

美國游泳隊是美國奧運主力，累積最多的獎牌數，但美國奧會似乎不為所動，他們不肯敦促國際奧會做出決定，被媒體嘲笑「等待奇蹟來消滅新冠病毒」。美國總統川普(Donald Trump)參考專家意見，認為要7月或8月才能完全平息疫情。

幾乎在同一時間，英國田協新老總Nic Coward也請求喊停東京奧運，至少要給出確定的日程，才能把運動員從壓力中解放出來。運動員現在不知奧運何時舉行，難以調整狀態而備受煎熬。

英相強生(Boris Johnson)說只要再12周就能搞定新冠疫情，就算大家相信他的話，到時候運動員根本也沒時間準備在7月24日上陣。

(中時電子報)