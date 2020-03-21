歌壇新人夏沐推出防疫歌曲〈洗手歌〉，透過七字口訣「內！外！夾！弓！大！立！腕！」帶動全民勤洗手，共同防疫。夏沐在與媽媽聊天中獲得了「洗手」的靈感，把日常生活的重要環節化為音符，並在歌曲中提及衛生部標準洗手程序，用她的方式關心時事，呼籲洗手的重要性。夏沐透露自己在一坪的小房間裡，發揮她無限大的創意，在短短的36小時內將將詞、 曲、錄音、MV錄製、拍攝和剪接一手包辦完成，充分實踐了居家創作精神，希望大家可以跟她一起將洗手七字訣朗朗上口，「一起打擊病毒 照顧健康」。

夏沐用音樂關心時事，36小時內創作，呼籲洗手是健康的最佳微疫苗。其實夏沐的藝名大有來頭，曾在一場活動，因在當時主持人黃子佼請她自我介紹，夏沐回答：「我是夏天Summer」，黃子佼提點，「有好多人叫Summer，你的英文名字跟我女友的英文名字一模一樣。」夏沐解釋藝名由來，「我在夏天出生，個性也活潑如夏天，所以中英文藝名都取夏天！」後來夏沐興起改藝名念頭，於是改名為夏沐。

夏沐推防疫神曲。（聲達科技提供）

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