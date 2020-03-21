研究顯示，眼睛也有傳染新冠病毒的風險，這段期間為了不讓眼睛成為防疫漏洞中國醫藥大學眼科部醫師夏寧憶呼籲，切記不要用手揉眼睛，儘量不要戴隱形眼鏡，有戴眼鏡的人，眼鏡這時還成了護目鏡，但記得每天適當的清潔眼鏡，避免殘留的病毒上身。

研究顯示，新型冠狀病毒能從一位新冠肺炎患者的眼淚和結膜分泌物中檢測出來，這顯示新冠病毒可能引起結膜炎，且眼睛也有傳染新冠病毒的風險。夏寧憶表示，其實新冠病毒患者產生結膜炎症狀的比率很低，但引發病情之嚴重程度不一，輕者結膜充血，少量分泌物，偶見小片結膜下出血；重者則可能出現嚴重結膜充血、水腫，但目前少見以結膜炎為首診的新冠病毒患者。

夏寧憶說，病毒是靠咳嗽和打噴嚏的水霧珠傳播，這些水霧珠還會落在各種物體表面，可待上一星期之久，民眾都知道勤洗手、戴口罩、勿碰口鼻，但別忘了，眼睛結膜其實也是裸露在外的身體黏膜，一樣存在感染風險。

因此，保護眼睛也很重要，黏膜可以保護器官，卻也是微生物的出入口，除了戴口罩和勤洗手，切記不要用手揉眼睛，儘量不要戴隱形眼鏡，有戴眼鏡的人，眼鏡這時還成了護目鏡，不僅減少手直接碰觸到眼睛的機會，還可防範突如其來的飛沫攻擊，但記得每天適當的清潔眼鏡，避免殘留的病毒上身。

(中時 )