吳汶芳23日將迎來30歲生日，日前唱片公司同事幫她慶生，滿桌蔬食Buffet，一起歡唱生日快樂歌，讓茹素的她非常開心。吳汶芳透露自己兩年前開始吃鍋邊素，沒想到「一試成主顧」，現在感覺精神、作息比以前更好、更健康。近期新冠肺炎疫情升溫，吳汶芳大愛將3個生日願望都許給新冠肺炎消失，希望大家都平安健康，她也將奮力創作，期許今年順利推出最新專輯與大家見面。

茹素多年的吳汶芳，以滿桌蔬食Buffet慶生。（圖／福茂提供）

牡羊座的吳汶芳，往年都被同事「用計」驚喜慶生，今年生日逼近時，她早已警提高覺，自知老梗無效的同事只好直接發她「通告」慶生，代號是「穿整齊，要化妝」；在吹蠟燭時，吳汶芳將3個生日願望合而為一，祈求疫情趕快過去，願所有人健康平安，讓同事們都大聲叫好。

去年一趟歐洲自助健行之旅，讓吳汶芳至今記憶猶新，自葡萄牙到西班牙聖地牙哥，和朋友們用雙腳花11天走完古老的天主教朝聖之路，相當有成就感。過程中遇到的人事物讓她永生難忘，也成為創作的養分，「雖然走到全身酸痛、滿腳水泡，但還是要完成每天的腳程，尤其要趕天黑進城，不然到不了要住的下榻處，就慘了。」

有趣的是，此行第3天就有貌似許光漢的小鮮肉「豔遇」，當天入住Airbnb，有一位好看迷人的游泳健將入住，還主動對吳汶芳示好，臨走前更主動告知自己住幾號房說：「可以來敲我的門，我可以教妳西班牙文。」吳汶芳卻不解風情，完全沒get到西版許光漢的愛慕之心。

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(中時電子報)