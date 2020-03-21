西班牙新冠疫情失控，西甲西班牙人隊被驗出6位感染者，其中一人確認是大陸國腳武磊。大陸足協已經接獲西班牙人球團通知，武磊目前有輕微肺炎症狀，正接受治療並於家中休養。

除了武磊之外，其餘感染者的資訊沒有公開。西甲足球員的感染者已經很多，瓦倫西亞全隊有35%染病。然而西班牙醫療檢驗資源短缺，有些球隊拒絕檢驗，把機會留給更需要的人。西國在21日為止已有2萬人感染，超過1000人死亡，1500人康復，是歐洲第2大疫區。

西甲球隊拒測新冠 馬德里估8成染病
西甲瓦倫西亞足球隊 35％驗出新冠
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(中時電子報)

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