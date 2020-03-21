中科實驗高級中學21日舉行國中部公開抽籤作業，小六生戴手套上場抽籤。（陳淑娥攝）

中科實驗高級中學21日舉行國中部公開抽籤作業，抽到正取的學生好開心。（陳淑娥攝）

中科實驗高級中學21日舉行國中部公開抽籤作業。（中科實中提供／陳淑娥台中傳真）

中科實驗高級中學21日舉行國中部公開抽籤作業。（中科實中提供／陳淑娥台中傳真）

中科實驗高級中學校長林坤燦等公正人士將籤投入籤筒。（陳淑娥攝）

中科管理局（左起）、園區公會、家長會長的公正人士進行點籤作業。（中科實中提供／陳淑娥台中傳真）

中科實驗高級中學21日舉行國中部公開抽籤作業，由於分梯次進入，許多家長及孩子在戶外等待。（陳淑娥攝）

位於中部科學園區的中科實驗高級中學21日舉行國中部公開抽籤作業，校長林坤燦表示，由於新冠肺炎疫情嚴峻，原本考慮改由公正人士公開統一代為抽籤，但不少家長紛紛致電反映指出，都帶孩子拜媽祖、文昌帝君了，希望能由他們自己抽籤，決定命運。

中科實中第五屆國中部公開抽籤今登場，今年共計招收 120 新生，包括園區生84名、社區生36名，上午場次為園區生，下午場次是社區生，園區生與社區生平均抽中率各約3成。

林坤燦表示，今年考量防疫，原本學校可改由各地方及園區單位公正人士公開統一代為抽籤，而家長與學生只能坐在視訊區觀看，但因應民俗需求，也體察家長期待抽中心情，學校在考慮防疫第一、安全不打折首要原則下，除進入校園者全程配戴口罩，並配合工作人員測量額溫及酒精消毒外，抽籤更是要戴上手套，各個環節層層把關。

中科實中指出，進校園報到人數限制一組至多 2 人，分成3個梯次進場抽籤，過程中邀請社會公正人士見證並協助驗籤、點籤等作業；至於尚未輪到抽籤者， 可留在分配休息室觀看錄影直播，或至室外通風處，一切程序公開透明，多層防護與苦心安排，讓家長與學生在安全考量下，相對的機會與自主權也受到尊重。

小六生李承睿是第一位抽到正取的孩子，他開心說，要抽籤時，心中一直祈禱能抽中，果然如願；李爸爸表示，因為有告訴孩子中科實中有許多運動場域，由於孩子熱愛運動，很想進入該校就讀。

(中時 )