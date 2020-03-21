此前，大陸中國工程院院士王軍志在新聞發佈會上表示，大陸已有研發進展比較快的單位，向國家藥監局滾動遞交臨床試驗申請材料、並且已經開展臨床試驗方案論證、招募志願者等相關工作。

目前，重組新型冠狀病毒（2019-COV）疫苗（腺病毒載體）Ⅰ期臨床試驗，已經展開，I期試驗需要的志願者並不多，僅限武漢地區常住居民，武昌、洪山、東湖風景區戶籍居民優先，年齡18-60周歲。志願者被分為低劑量組、中劑量組和高劑量組三組，每組36人。

科技日報報導，根據中國臨床試驗註冊中心上的公開信息，該試驗的主辦單位為軍事科學院醫學研究院生物工程研究所和康希諾生物股份公司。

試驗的目的，就是測試和評價重組新冠病毒疫苗（腺病毒載體）的安全性和有效性。

這種疫苗採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原。

專案負責人、中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇是這樣解釋它的原理：「在學習病毒的前提下，對病毒進行手術，用移花接木的方法，改造出一個我們需要的載體病毒，並注入人體產生免疫。」

(旺報 )