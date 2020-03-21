隨著疫情持續升溫，美國政府計劃擴大取消中國進口貨額外關稅。美國貿易代表署（USTR）發出公告稱，將諮詢公眾、企業和政府機構成員建議，有什麼中國進口貨有助於美國抗疫，美國政府會考慮修改「301條款」，撤銷有關產品的額外關稅。

香港信報21日報導，USTR在官網上宣布：「今日，國家在努力抗擊新冠肺炎全球大流行病，為了跟上抗疫最新動態，USTR已開始公開徵集公眾、企業和政府機構的意見，如他們認為301關稅（中國被徵稅產品）可能需要進一步修改，可以發表評論。」

USTR表示，這一公眾意見徵集階段將持續到2020年6月25日，有需要的話也可以繼續延期，並希望各方可以儘快提交意見。

報導稱，美方在2019年9月向中國進口貨品徵收第四輪關稅，其中醫療用品的稅率原本為15％，但在中美2020年初簽署首階段貿易協議後減半為7.5％，近期美方再豁免部分從中國進口的醫療用品關稅，包括口罩、消毒濕紙巾及手套。

(工商 )