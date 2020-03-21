金管會21日針對日前修正期貨信託基金清算標準規定說明指出，修正標準是為了避免元大原油正2期貨ETF基金7萬餘名散戶投資人權益受損，強調並未先向業者透露研議延緩下市之消息，也絕不會容許證券商或任何人藉機從事證券不法交易獲取利益，如發現將依法嚴辦，以維護投資大眾權益。

由於市場傳出元大原油正2期貨ETF基金在修正法規前夕有券商買進，對此金管會21日特地發表聲明指出，有關外界質疑元大證券3月19日買進該檔期貨ETF12萬張獲利，金管會已請證交所依監視制度辦法進行查核，經查元大證券之純自營帳戶並無為自己買賣，12萬張為元大證券之ETF流動量提供者造市專戶、其他業務避險專戶及經紀業務受託買賣帳戶之交易總額，相關帳戶交易之合理性將再進一步分析，金管會絕不會容許證券商或任何人藉機從事證券不法交易獲取利益，如發現將依法嚴辦，以維護投資大眾權益。

金管會指出，國際金融及原油市場大幅波動，連帶使國內期貨信託基金淨值可能達到原本「最近3個營業日之基金平均單位淨值較其最初單位淨值累積跌幅達90％」之清算標準，其中「元大原油正2 期貨ETF」之散戶投資人有7萬餘人，如僅因單日國際原油價格重挫致使立即達到標準而被迫清算，將影響廣大投資人權益，故為減緩市場單日價格大幅波動之短期衝擊，並避免投資人受損，金管會爰參考證券投資信託基金清算規範，於109年3月19日依行政程序修正期貨信託基金清算標準，將前揭基金淨值評估期間拉長至「最近30個營業日」，以利於投資人權益之保障，發布前並未向業者透露，且未與元大證券有任何接觸。

另外，投資人如認為權益受損可向金管會申訴。期貨ETF若達到清算標準，需先向金管會申請核准後再依證交所現有ETF下市規範辦理，尚須約1至1.5個月期間始可完成後續下市相關程序，且確定下市日期後會再辦理公告，並非達到清算標準後立刻下市。若投資人於109年3月19日有因聽從證券商營業員建議先行出售而認為有權益受損，投資人可檢具事證向金管會提出申訴。

(工商 )