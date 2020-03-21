擁有世界級地景的龍崎，一度因設立事業廢棄物掩埋場引發抗爭，前牛埔里長陳永和、環團等各界歷經7年多抗爭，去年終獲蔡英文總統允諾終止開發並將發展自然觀光，台南市長黃偉哲一上任就宣布暫定自然地景，如今傳出有南部民代居中媒合太陽能光電業者於當地種電，陳永和說，「總統、行政院長都已定調發展觀光，竟在防疫關鍵時刻趁人之危？」

台南社大環境小組召集人、中華醫大副教授黃煥彰指出，近日接到消息得知好不容易擋下的龍崎事業廢棄物掩埋場，結果竟在竟傳出有太陽能光電業者相中掩埋場對面、地號121號一塊占地70公頃的土地，正接洽退輔會打算承租，據悉對方已預定下周約台電公司、經濟部能源局、退輔會等相關單位研商，向求證退輔會也確有此事。

在地人痛批「承諾到底算什麼？」環團更疾呼「世界級自然地景是要留給子孫的，不是給財團揮霍的。」

陳永和說，這形同玩2套手法，事業廢棄物掩埋場雖取消，怎又會同意讓業者在此種電，面對環團要他再發動抗爭，陳永和直言，這是小英當初說要發展觀光，再抗爭也該是小英帶頭抗爭，「總統、行政院長都已定調要發展觀光，怎可以在這個防疫關鍵時刻趁人之危？」

他也痛批，據了解目前全案是南部立委居間牽線，台南有6位立委怎能惦惦不吭聲？難道台南6個立委比輸人家嗎？

黃煥彰說，「絕不能讓這件事生米煮成熟飯」，他說，目前整件事還在紙上談兵階段，但既已進入會商階段，難保這塊珍貴地景不會再度面臨遭到開發、破壞的局面。他喊話，拿世界級自然地景種電根本就是藐視台灣自然史的原罪，他呼籲，台南市黃偉哲市長應該說話了，「你主張的自然保留區或地質公園還在嗎？」

他疾呼，黃偉哲要盡速行文給退輔會與國產署，告知這裡是地質公園或自然保護區，要求兩單位不要有承租行為，台南市府要保留原龍崎工廠336公頃完整土地，「這裡是台南人的後花園」。

黃煥彰說，原龍崎工廠有330公頃土地，其中有51公頃轉移給歐欣，準備興建事業廢棄物掩埋場，因居民與環團反對和抗爭，台南市政府已決定不設置，並要把原龍崎工廠畫設為自然地景，目前就等市府啟動審查。牛埔里長陳泰祥說，原龍崎工廠土地目前正辦理移撥國產署手續，年底前就會完成，強調日後不論是列入西拉雅風景區或規畫自然地景公園都好，前提就是要守護這塊世界級地景。

(中時 )