新冠肺炎疫情升溫，歐洲成為疫情重災區。中央流行疫情指揮中心日前宣布，要求3月中以前曾有歐洲旅遊史，包含杜拜、土耳其轉機的1萬2000名旅客，主動和區公所聯繫通報，並配合居家檢疫。目前為止，已有1萬700多人通報。

中央流行疫情指揮中18日宣布，回溯追蹤3月5日至14日曾前往法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、英國、愛爾蘭、埃及、土耳其及杜拜的民眾，要求民眾主動向鄉/鎮/市/區公所及1999專線通報，並配合居家檢疫。

經指揮中心統計，需配合進行居家檢疫者共有約1萬2000人。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前為止已有1萬700多人回報，其中也包括141名外國人，距離1.2萬人已相當接近。他提醒民眾，民眾避免非必要旅遊，希望達到人流管制措施。

(中時 )