基隆市警察局第二分局為值勤戴上透明面罩，並在分局門口架設體溫成像儀，不讓疫情闖關。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市警察局第二分局為值勤戴上透明面罩，並在分局門口架設體溫成像儀，不讓疫情闖關。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市警察局第二分局為值勤戴上透明面罩，並在分局門口架設體溫成像儀，不讓疫情闖關。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

疫情嚴峻，國內確診病例突破百例大關，基隆市警局第二分局為防疫做足準備，在出入口處架設一台紅外線體溫成像儀，對所有進出人員進行非接觸式的嚴格檢測，有民眾路過看到平常在機場才會出現的儀器，紛紛笑稱「經過警局一趟就像是要出國一樣」。

基隆市警局第二分局前，最近多了不少標語、告示牌，向前來的民眾指示， 「請站立在本區域2至3秒再進入、請看我」，在紅外線體溫成像儀的鏡頭照射過後，確認沒有發燒，才准放行，第二分局指出，相較額溫槍的近距離量測，架設紅外線體溫成像儀於值班台，更能提升防疫工作的效率，也降低接觸機會，而一旦出現發燒個案會建請立即就醫。

應對疫情升溫，也有民眾發現街頭執行酒測勤務的刑警，都戴上了透明的防疫口罩，第二分局指出，目前除在分局口架設體溫成像儀，更於執行擴大臨檢時，讓第一線的員警除配戴口罩外，全都戴上防疫用的透明面罩，保護眼、鼻等部位，並在查證身分或攔停車輛與駕駛人互動時，都保持一定距離，讓員警自身在最安全的狀況下執勤。

第二分局表示，警方針對民眾路檢酒測用的塑膠吹嘴不重複使用，酒精測定器使用前後也會消毒，相關程序以高標準來維護員警與民眾健康安全，並強調，執法沒有防疫假，請民眾切勿存有僥倖心態，警方會以完備之防疫措施下，繼續執法勤務。

(中時 )