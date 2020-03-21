新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（21）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增18名新冠肺炎確診案例，全部屬於境外移入，整體較年輕，以學生為主。截至目前為止，國內共累計確診153例確診，2例死亡。

◎機場本日入境人數約1800位，採區分流管制後，速度已經加快，防疫專車等候時間也縮短到30分鐘以內。陳宗彥表示，出入境人數已有明顯下降，再次呼籲國人沒事先不要出國旅遊。

◎近期國內境外移入個案數攀升，指揮中心回追溯3月8日至18日間，自美國、東亞國家入境後曾就醫者約3000筆，通知即刻起居家檢疫，並進行 COVID-19（新冠肺炎）病毒檢驗。

◎指揮中心日前宣布，要求3月中以前曾有歐洲旅遊史，包含杜拜、土耳其轉機的1萬2000名旅客，主動聯繫通報配合居家檢疫。目前為止，已有1萬700多人通報。

◎台韓檢疫量能差了三倍，為什麼台灣美日篩檢量不及？陳時中表示，兩邊策略並不同，因為普篩多偽陰性反是防疫破口，我國策略採精準篩檢，避免偽陰性者以為沒事就趴趴走。

◎有一位學生跑去幫奶奶賣麵，陳時中表示，不管賣什麼，這都是違反居家檢疫的規定，可處分10萬至100萬元罰鍰。

◎案59高中生傳給班上同學，父母卻沒有中鏢，陳時中認為，病毒並不是碰到就會中鏢，周志浩表示，高中生相較於自己父母，但可能會與朋友更親近。

◎中研院個案為昨日的案124，密切接觸者有16位進行居家隔離，25位進行自主健康管理。

◎居家檢疫怎麼做？陳時中提出，未來將出影片給大家參考，但建議不要共餐、保持2公尺的距離。

(中時電子報)