第一線消防救護人員對防疫物資需求量大，金門義消總隊金寧分隊幹事許丞慶拋磚引玉，今（21）日捐贈消毒用75％酒精2大箱給第一大隊，希望進一步充實弟兄們長期抗疫的能量。

金門外島防疫物資較台灣本島缺乏，站在救災、救護最前線的縣消防局在目前中央統一徵收、分配使用，需用物資取得更加困難下，備感入不敷出的壓力，還好平時即有採購口罩、手套、防護衣等物資備用，勉強撐過初期需求。

與家人在金城經營盈成汽車行的義消總隊第1大隊金寧分隊幹事許丞慶關心弟兄的出勤安全，特購買消毒用75％酒精2大箱，捐贈第一大隊金城、金寧及烈嶼（小金門）消防分隊使用，由第一大隊長陳國瑋及金寧消防分隊分隊長陳莒揚代表接受。

大隊長陳國瑋表示，救護車出勤每次執行任務後，均需使用75％酒精噴灑擦拭，切實做好內外消毒作業，確保出勤人員及後續緊急救護案件患者的安全，此次獲義消同仁大力贊助防疫酒精，讓弟兄們都能感受到大家庭的溫暖。

縣消防局長翁宗堯也呼籲鄉親珍惜救護資源及防疫物資，在撥打119申請救護車時，配合提供身分證號以利快速取得旅遊及接觸史，並依照派遣員詢問，回答以下問題：「同住家人於14日內是否曾至旅遊警示地區、職業類別、是否曾接觸來自國外且有發燒或咳嗽或喘症狀的人、身邊有沒有人一樣發燒或咳嗽」，協力做好防疫零死角，保障出勤人員及鄉親安全與健康。

(中時 )