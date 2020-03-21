基隆市29條學生專車月底停駛。（吳康瑋攝）

基隆市29條學生專車月底停駛。（吳康瑋攝）

基隆市29條學生專車月底停駛。（吳康瑋攝）

基隆市公車營運連年虧損，每年以1億多的速度增加負債，累計至今年將突破20億元，市府進行全市學生專車路線總檢討，共有29條路線不符效益，將在3月底停駛，市府指出，停駛的專車都有可替代搭乘的路線，也請校方向家長及學生說明，省下來的專車班次會改支援尖峰路線，為公車財務黑洞找到出口。

交通處指出，計算基隆市每班公車至少要35人以上，才符合成本效益，但很多學生專車坐不到10人，甚至有掛零的情形，對此，交通處將高中職以下有16條路線、經國、海大及崇右有13條路線，在3月底停駛，另外，其餘有57條路線列入後續觀察，若下學期未達標也將停駛。

15人

交通處長李綱指出，市公車1段票的成本要25元，但為統一北北基票價，所以訂在15元，其中的價差，由交通處填補，15元以下差額由相關局處編預算補差額，像是學生票9元，市府吸收6元，兒童票8元，市府吸收7元，特殊身分別，則由社會處和教育處補貼。

基隆市公車連年虧損，去年市府首次動用教育基金來補助票差，預算審查後，共通過1800萬，但就有議員認為是因過去公車路線不普及，才會為偏遠學校準備學生專車，但現在基隆市公車運輸普及為全國第二，僅次北市，議員就提出交通處應該檢討。

李綱說，檢討路線是為讓虧損止血，而停駛的專車都有替代搭乘的路線，如基隆女中就與多條路線高度重疊，偏遠地區公車班次少的學生專車，像中正、成功國中就會維持行駛。

(中時 )