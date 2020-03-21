全球疫情持續升溫，台灣居家檢疫的對象也不斷增加，卻有許多人不清楚該怎麼做，疫情指揮中心指揮官陳時中今午記者會提出，未來將出影片給大家參考，但建議不要共餐、保持2公尺的距離。

台灣也在18日進入「鎖國狀態」，禁止沒有居留證的外國人來台，並規定所有人入境台灣以後，都需要居家檢疫14天，以強化台灣的防疫力度。

因此最近有不少人被列為需居家檢疫的對象，卻不太清楚怎麼做才對，對此指揮中心指揮官陳時中表示，居家檢疫應要避免與家人共餐、不要有親密行為、保持2公尺的距離等，雖然實施起來真的很困難，但希望大家可以努力，而近日指揮中心也會推出影片供大家參考。

除此之外，陳時中也叮嚀，居家檢疫務必要嚴格遵守，若有違反必定會重罰，違反規定者將可處10至100萬罰鍰，希望大家可以一起防疫，也不要恐慌，若未來疫情變嚴重，指揮中心也會以最快速度部署。

(中時電子報)