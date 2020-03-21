美國全國公共廣播電台日前在節目中曝光了一段秘密錄音。這段錄音顯示，早在2月27日舉辦的一場「國會山俱樂部」午餐會上，美國共和黨參議員、參議院情報委員會主席理查·伯爾（Richard M. Burr）就私下警告一些和他“關係很好的選區居民”，稱新冠肺炎疫情將會像「1918年大流感」一樣擴散開來，讓他們做好準備。

理查·伯爾還被曝在疫情暴發、股市暴跌前，就已經大量拋售股票。《華盛頓郵報》報導稱，提交給參議院的披露檔顯示，伯爾和他的妻子在2月13日賣出了33檔不同的股票，總價值為62.8萬至170萬美元之間。

來自美國北卡羅來納州的共和黨參議員理查·伯爾是參議院情報委員會主席，也是參議院衛生委員會的成員。

對於外界的質疑，伯爾在其個人社交媒體帳號上回應稱，美國全國公共廣播電臺的報導是小報式的熱門文章，2月27日的午餐會是公開活動，不是秘密會議，他發佈的資訊始終如一，不存在隱瞞資訊。不過，伯爾沒有回應拋售股票一事。

根據披露的記錄，佐治亞州共和黨籍參議員凱莉·萊夫勒（Kelly Loeffler）自1月24日至2月中旬拋售了總價值128萬到310萬美元的股票——當時美國股市創下歷史新高。而凱莉·萊夫勒開始賣出股票的那天，她所在的參議院衛生委員會為參議員們舉行了一個私下的「新冠肺炎疫情吹風會」。

美國媒體要求理查·伯爾和凱莉·萊夫勒作出解釋，不然就最好辭職，並接受指控調查。不過，凱莉·萊夫勒拒絕承認行為失當，她在社交媒體上回應稱，她當時並不知道自己的股票被拋售了。

(旺報 )