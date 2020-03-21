73歲的傅姓老太太開車在建國北路小巷中穿梭，卻一時恍神撞上橫向行進的機車，老太太肇禍後還渾然不知直接開走，警方受理2名受傷騎士的車禍通報，找到老太太，她才知道肇事，與受傷騎士和解，台北地檢署偵查後，以繳交國庫6萬元的條件，給予老太太緩起訴1年處分。

這件車禍發生在去年10月1日，傅姓老太太開車在台北市建國北路、八德路間的小巷穿梭，由於巷道不寬，老太太本該減速慢行，到巷口處更應隨時做停車準備，不過，老太太到了建國北路一段11巷與八德路二段167巷口時，沒有減速就直直開，將建國北路一段11巷行駛中的王姓騎士及後座陳姓乘客撞倒在地並造成膝蓋、手肘的擦挫傷。

警方受理車禍報案後找到傅老太太，她坦承車禍後開車離開現場，對受傷騎士致歉並賠償，雙方達成和解。北檢偵查後認為肇事逃逸屬輕罪，老太太認罪也與被害人和解，因一時失慮才犯錯，以支付國庫6萬元的條件緩起訴，給予老太太自新的機會。

(中時 )