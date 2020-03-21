新冠肺炎防疫期間台南市兩名公務員執意到冰島、土耳其旅行，市長黃偉哲得知表示會在考績上做處置，引起台南某老師抱不平。黃偉哲21日受訪時表示，公務員依法行政，但在防疫期間民眾的觀感及防疫工作是否有疏漏，也應該一併考量，他尊重老師的發言，但也請老師要了解一下全民的觀感。

台南市政府18日表示，市府有2名公務員在冰島及土耳其旅遊，市府緊急連繫2人，依照公務員服務法，命令停止休假，2人目前也已返國。

黃偉哲當時表示，這兩人不聽事前苦勸執意出國，返國後必須居家檢疫14天，肯定會影響到公務，市府將在年終考績上做適當處理。也建議這2位不聽勸出國旅遊的公務員，不要領隔離補助，應該對自己行為負責。

然台南某大學教師表示，政府沒有相關法條規定該2名公務員不能出國，若因此事考績被影響，他建議兩人可向相關單位申訴。

黃偉哲表示，防疫期間執意出國，於法並無不合，但是民眾觀感不佳，造成執行公務缺口，增加同事、防疫工作困擾。

黃偉哲說，年終考績是評量整年的工作表現，不是單一事件，除非是犯法，因此年初如果犯了錯影響工作，會在年終做統一考量，年中至年底還有表現機會。該名老師開口言法、閉口言法，他尊重老師的發言，也希望能了解全民的觀感。

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(中時 )