苗栗縣政府打造智慧商圈，推出苗栗縣智慧商圈App與智慧販賣機，增進在地特色產品知名度與行銷通路。（何冠嫻攝）

苗栗縣首台智慧販賣機結合多元支付，提高購物便利性。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推出苗栗縣智慧商圈App，並建置「智慧販賣機」打造智慧商圈，提高購物便利性，增加在地商家行銷通路外，還能照顧縣內弱勢。21日苗栗縣長徐耀昌在苗栗市信仰中心玉清宮，啟動縣內第1台智慧販賣機，期盼多管齊下帶動縣內產業發展。

縣府與經濟部工業局合作，導入苗栗縣智慧商圈App，因應疫情以「宅經濟」模式推廣苗栗在地特產，在家即可購買縣內特色商品，增加產品行銷通路。工商處說明，智慧販賣機採用多元支付，機台介面還可以推廣在地產品特色，目前已有南庄鄉農會、公館鄉農會及大湖鄉農會提供在地特產，利用智慧販賣機展售。

全縣第一台智慧販賣機設置於苗栗市玉清宮，21日苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍、縣議員余文忠、楊明燁等人，在縣府工商發展處長黃智群、社會處長楊文志、教育處副處長葉芯慧陪同下，先在玉清宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，並啟動智慧商圈APP以及智慧販賣機。

黃智群指出，苗栗縣在地特色產業多樣化，但受限地域性，因此藉推動智慧APP購物系統，以及智慧販賣機的設置，提高購物方便性，並結合縣府社會處，推出愛心卡機制，照顧縣內「脆弱家庭」，預計下周開始寄發「專屬領取愛心卡」，即可到智慧販賣機換取愛心物資。

徐耀昌表示，青年返鄉盡情發揮實力與專業，期盼透過結合智慧城市，提升產品知名度，擴展行銷通路，而縣內約有500戶脆弱家庭，苗栗約有80戶，玉清宮的智慧販賣機做為物資發放據點，每日可憑悠遊卡兌換愛心物資1次，將陸續擴增至其他地區，造福更多民眾。

縣內首台智慧販賣機啟動，拓行銷通路。（何冠嫻攝）

(中時 )