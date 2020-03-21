高市董姓婦人2019年花280萬元買下一間中古公寓4樓後，發現隔壁棟公寓4樓半年前只賣255萬元，怒告仲介要求退還仲介費及買屋價差共23萬餘元。但法官查價後表示，韓國瑜當選後確實帶動一小波房地產漲幅，鄰近房屋還有更貴的成交價，最後判董婦敗訴。

董婦去年3月透過仲介，看上一間位於三民區沒有電梯、屋齡已數十年的老舊公寓4樓，當時她以每坪11萬元、總價280萬元買下該屋。

董婦買屋後隔天上網查實價登錄，發現同棟3樓前年6月以每坪9萬餘元售出，隔壁棟4樓的無電梯公寓，4個月前也僅以每坪10萬餘元售出，董婦認為買貴，與仲介理論，仲介則回應「買到喜歡的房子是好事」。

董婦不但不接受，還嫌棄老房子有漏水、壁癌、鋼筋外露等狀況，怒告仲介索討仲介費5萬6千元及買屋差價18萬元。

房仲當庭則喊冤，表示房子成交前在公司有打開網頁、先讓董婦瀏灠附近房屋的成交行情及實價登錄資料，且董婦買的房子成交價還並不是當地最高。屋況不佳董婦看屋時就知悉，前屋主也承諾協助修繕。

法官認為，韓國瑜當選市長後，確實曾帶動高雄房市一波小漲幅，董婦買價尚在當時合理的成交範圍內。經查，董婦成交後不到4個月，附近也有一間條件相近的老公寓每坪成交價為11萬1000元，比董女買價還高，最後判定董女買房並無不公平，判她敗訴，全案可上訴。

(中時 )