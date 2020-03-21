新冠肺炎疫情連環爆，中央疫情指揮中心今（21）日宣布，今再添18名境外移入的確診案例，其中有6男、12女，基本上都比較年輕，個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼等國活動史，目前國內累計153名案例。

截至今日為止，根據疾管署資料，153名確診案例中，自美洲及亞洲入境有25例，自歐洲入境有44例，土耳其旅遊團14例，埃及旅遊團6例，西班牙同校留學4人，自捷克赴美3人，遊義大利4例，捷奧旅遊團4人，美國自助旅遊4例。廣義上從歐美返台感染總計108人，但是自大陸港澳入境者僅有12例，境內感染有33人。

但是陸委會曾經在19日下午召開記者會，媒體問到滯留湖北台灣人何時可以返台？陸委會發言人邱垂正指出，陸委會是依據中央疫情指揮中心2月25日發布的措施要點為依據，滯留湖北台灣人仍然維持必須使用包（專）機返台，集中檢疫。

有民眾質疑，時至今日，同樣回台要隔離14天，為何旅歐美的台灣人可以個別回台？滯留湖北台商一定要包機回台、集中檢疫？尤其，自大陸港澳移入個案僅12例，自歐美返台境外移入個案已經破百例？

也有PTT網友日前質疑，「武漢包機1例就罵翻了，歐洲一次給你20幾例」！

(中時電子報)