陽岱鋼今日重返一軍，巨人對上橫濱DeNA之戰立刻站上先發陣容，擔任第八棒、指定打擊，巨人隊官方推特也貼出陽岱鋼的照片，以及各種角度的練打影片，來歡迎他的回歸。此戰陽岱鋼3支1且有1分得分，連續4場出賽有安打，巨人最後以8比0擊敗橫濱DeNA，終止熱身賽以來的9連敗。

此戰兩隊先發投手都有效壓制，呈現投手戰，直到6局下半巨人才趁DeNA換投武藤祐太時，靠大城卓三右外野陽春炮打破平手僵局。

7局下半巨人開啟另一波攻勢，洋炮帕拉保送上壘、亀井善行敲安、陽岱鋼第一球就遭觸身球擊中，幸好無大礙，接著吉川尚輝在2人出局後敲安攻下第2分。對方投手進藤拓也自亂陣腳，滿壘時連續丟2次保送，巨人輕鬆再得2分，岡本和真補上2分打點安打，巨人此局攻下6分，以7比0大幅領先。

9局下半比賽繼續進行，陽岱鋼擔任首名打者，面對滑球出棒敲成右外野方向安打，他包含二軍比賽在內，連續4場出賽有安打表現，隨後靠隊友推進上到三壘，並靠吉川大幾安打跑回本壘得分，最後巨人以8比0拿下勝利。。

巨人去年拿下中央聯盟冠軍，不過今年在官辦熱身賽卻戰績墊底，最後還從2月底開始一路輸球，以9連敗結束熱身賽。今日練習賽終於贏球，是巨人久違的勝利。

(中時 )