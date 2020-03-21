全盲且有妥瑞症的視障長笛音樂留學生蔡明秀，去年3月赴德留學深造，歐洲疫情延燒，但她卻因全盲因素滯留德國；所幸有台灣、大陸的留學生相助，從學生宿舍搬到郊區合租獨立公寓，連冰箱也冰滿滿載過去，父親蔡桂輝說，靠每日視訊看見女兒有人照料比較安心，但若4月底還是沒開學，仍希望她先回台較安全，盼政府能提供相關協助。
蔡明秀克服先天障礙展露對音樂的天份與熱愛，事蹟曾榮獲總統教育獎肯定，去年她在母親陳純香陪同下，從全球數百名音樂菁英中脫穎而出，成為斯圖加特音樂與表演藝術學院創校162年來，首位錄取的視障音樂生，預計要修習2年半後學成歸國。
母親陳純香說，原本寒假時亞洲疫情比較嚴重，擔心女兒返台後無法回德國開學，叫她過年別回來，沒想到現在變歐洲疫情大爆發，學校也延至4月20日開學，女兒住在市區專門租給司徒加特市的外籍學生宿舍，上百個套房，每層樓的公共廚房多人共用，群聚感染風險高，一度已準備好尿布希望明秀趕快搭機返台。
陳純香說，明秀因看不見，得靠雙手摸東摸西的才能在宿舍與室內移動，手部的消毒清潔非常重要，幸好有熱心的同學邀她搬到郊外公寓，僅4個女生合租很單純，還把手邊多出來的口罩、防疫酒精給明秀使用。
蔡明秀指出，疫情剛開始就已和同學到大賣場備妥所有民生必需物資，她個人的冰箱也塞滿滿；目前泡麵、罐頭、米麵等都很充足，雖衛生紙還夠，之前出門採購時忍不住又多買了一串廚房紙巾備用。德國人很理性，現在街上還是有人會帶小孩家人出來走走，但賣場、車站裡人真的少很多。
她說，因為從斯圖加特到機場需2小時車程，又須提前3小時抵達機場，再加上13小時的直飛時間，這麼長的時間她可以忍住不吃、但無法做到完全不喝，在密閉機艙裡拿下口罩、還有上廁所，都有感染風險，她笑說，可惜沒有「任意門」，只能說服父母讓她暫時留在德國，只要不出門就很安全。
靠著每晚與剛吃完午餐的明秀天天視訊，也看她分享4個人在宿舍裡做鹽酥雞、手工肉丸子、團練等日常，讓蔡桂輝夫妻稍微緩緩解憂心；由於德國根本買不到口罩，陳純香日前先緊急寄了三層布口罩過去應急，又準備了很多棉布手套要讓明秀替換，還有土豆麵筋、魚罐頭、花椰菜乾等台灣味、家鄉味，這兩天要再寄過去。
蔡桂輝說，若德國疫情未回穩，下個月學校沒如期開課，希望政府能協助、同意讓他們寄護目鏡、防護衣和口罩等防疫物資，或派專機讓明秀等滯德台灣留學生都能安全返台。
(中時 )
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