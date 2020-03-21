蔡桂輝(右)、陳純香夫妻每晚都會跟蔡明秀視訊關心她滯留德國的生活情形。（謝瓊雲攝）

透過視訊和生性樂觀開朗的蔡明秀聊天是媽媽陳純香每晚最開心的時光。（謝瓊雲攝）

全盲且有妥瑞症的視障長笛音樂留學生蔡明秀，去年3月赴德留學深造，歐洲疫情延燒，但她卻因全盲因素滯留德國；所幸有台灣、大陸的留學生相助，從學生宿舍搬到郊區合租獨立公寓，連冰箱也冰滿滿載過去，父親蔡桂輝說，靠每日視訊看見女兒有人照料比較安心，但若4月底還是沒開學，仍希望她先回台較安全，盼政府能提供相關協助。

蔡明秀克服先天障礙展露對音樂的天份與熱愛，事蹟曾榮獲總統教育獎肯定，去年她在母親陳純香陪同下，從全球數百名音樂菁英中脫穎而出，成為斯圖加特音樂與表演藝術學院創校162年來，首位錄取的視障音樂生，預計要修習2年半後學成歸國。

透過視訊和生性樂觀開朗的蔡明秀聊天是媽媽陳純香（左）每晚最開心的時光。（謝瓊雲攝）

母親陳純香說，原本寒假時亞洲疫情比較嚴重，擔心女兒返台後無法回德國開學，叫她過年別回來，沒想到現在變歐洲疫情大爆發，學校也延至4月20日開學，女兒住在市區專門租給司徒加特市的外籍學生宿舍，上百個套房，每層樓的公共廚房多人共用，群聚感染風險高，一度已準備好尿布希望明秀趕快搭機返台。

德國斯圖加特與台灣時差7小時，蔡明秀每天中午吃完午餐都會和爸媽視訊話家常，說明德國疫情狀況，讓2人安心。（謝瓊雲攝）

陳純香說，明秀因看不見，得靠雙手摸東摸西的才能在宿舍與室內移動，手部的消毒清潔非常重要，幸好有熱心的同學邀她搬到郊外公寓，僅4個女生合租很單純，還把手邊多出來的口罩、防疫酒精給明秀使用。

蔡明秀指出，疫情剛開始就已和同學到大賣場備妥所有民生必需物資，她個人的冰箱也塞滿滿；目前泡麵、罐頭、米麵等都很充足，雖衛生紙還夠，之前出門採購時忍不住又多買了一串廚房紙巾備用。德國人很理性，現在街上還是有人會帶小孩家人出來走走，但賣場、車站裡人真的少很多。

她說，因為從斯圖加特到機場需2小時車程，又須提前3小時抵達機場，再加上13小時的直飛時間，這麼長的時間她可以忍住不吃、但無法做到完全不喝，在密閉機艙裡拿下口罩、還有上廁所，都有感染風險，她笑說，可惜沒有「任意門」，只能說服父母讓她暫時留在德國，只要不出門就很安全。

靠著每晚與剛吃完午餐的明秀天天視訊，也看她分享4個人在宿舍裡做鹽酥雞、手工肉丸子、團練等日常，讓蔡桂輝夫妻稍微緩緩解憂心；由於德國根本買不到口罩，陳純香日前先緊急寄了三層布口罩過去應急，又準備了很多棉布手套要讓明秀替換，還有土豆麵筋、魚罐頭、花椰菜乾等台灣味、家鄉味，這兩天要再寄過去。

蔡桂輝說，若德國疫情未回穩，下個月學校沒如期開課，希望政府能協助、同意讓他們寄護目鏡、防護衣和口罩等防疫物資，或派專機讓明秀等滯德台灣留學生都能安全返台。

全盲長笛音樂家蔡明秀在德國第2學期的班級音樂會。（謝瓊雲攝）

曾獲總統教育獎的視障長笛音樂家蔡明秀滯留德國。（謝瓊雲攝）

(中時 )