大城蛋中雞場撲殺2萬1680隻土雞。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

大城蛋中雞場撲殺2萬1680隻土雞。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣動物防疫所18日接獲大城鄉一蛋中雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，21日經家衛所確診感染H5N2及H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬1680隻土雞。

遠離嚴冬，禽流感爆發還是沒止歇，彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，近來氣溫變化大易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場。

大城蛋中雞場撲殺2萬1680隻土雞。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

動物防疫所呼籲，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

(中時 )