台東市強國里里長今天舉辦補選，因正逢新冠肺炎疫情期間，台東市選務中心嚴陣以待，除了幫選民準備免費口罩以外，還要測量額溫及手部消毒，在投票排隊時須間隔2公尺；投票結果，由前里長的妻子林美雲當選。

台東市強國里前任里長2018年底涉嫌賄選遭到檢方起訴，21日進行補選，因正逢新冠肺炎疫情，台東市公所不敢掉以輕心，事先把桌子、投票區都仔細消毒，動線安排間隔1到2公尺，選民進入都得先量體溫及雙手消毒，離開投票所前再次手部消毒，選務人員全程戴口罩及手套，事務桌每15分鐘消毒1次，避免與選民直接接觸。

市長張國洲表示，此次補選感謝衛生局提供口罩給選務人員及選民使用，也感謝縣府及縣選委會的協助，防疫工作人人有責，大家攜手共度難關。

強國里第21屆里長補選有由王玉雲、邱騰緯及林美雲3人角逐，投票結果由前里長的妻子林美雲以157票當選，與第2高票的邱騰緯只差30票，台東市公所表示，強國里選舉人數598人，有378人前去投票，投票率6成3，為基層選舉少見的高投票率。

(中時 )