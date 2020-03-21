繆姓男子在北福興路小巷內，暗中開設麻將筒子賭場，一群男女賭客無懼新冠肺炎，入夜後就開始聚集開賭，文山二警方循線追查，21日凌晨2時破門攻堅，當場逮捕繆在內的3名員工，以及男女賭客20人，另查扣27萬餘元現金，全案依賭博罪送辦。
警方指出，新冠肺炎疫情持續，很多人都避免群聚擔心感染，但警方日前獲報，福興路小巷某民宅內，入夜之後經常有非住戶的男女進進出出，引發居民懷疑，經暗中調查，發現有麻將筒子賭場暗藏其中。
該賭場大門前，竟裝有5支監視器，警方21日凌晨強勢攻堅，當場逮捕繆姓負責人、陳姓及翁姓把風人員，另有20名賭得興起的男女，現場查扣抽頭金3萬元、賭資27萬7000餘元，另有賭具及call客用的手機。
繆男辯稱開賭不到3天，警訊後被依賭博罪送辦，男女賭客則依違反社維法，各裁罰9000元，警方也呼籲民眾防疫關鍵時期，最好減少聚集密室活動，進出不當賭場，更是違法又傷身。
(中時 )
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